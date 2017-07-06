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Путін знову провів чистку серед генералів

Путін знову провів чистку серед генералів
Президент РФ Володимир Путін звільнив вісім генералів. Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає replyua.net. Серед інших, свої посади втратили службовці МВС, МНС і ФСВП. Так, Путін звільнив заступника начальника ГУ МВС на транспорті Андрія Андрєєва, начальника контрольно-ревізійного управління МВС Євгена Барікаева, керівника ГУ МВС у Кемеровській області Юрія Ларіонова і його заступника Володимира Шепеля.

У відставку також відправили начальника ГУ МНС по Свердловській області Андрія Заленського, прокурора Бурятії Валерія Петрова, першого заступника головного судового пристава Сергія Сазанова, начальника ГУ ФСВП по Ростовській області Сергія Смирнова і першого заступника начальника слідчого департаменту МВС Юрія Шиніна.

У травні поточного року РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким від своїх посад звільняються 12 високопоставлених генералів МВС, СКР та МНС. Згідно з указом, з посади заступника глави МНС РФ звільнено Володимира Артамонов. Крім того, з посади заступника начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях по екстреному реагуванню МНС звільнений генерал-майор Сергій Воронцов.
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