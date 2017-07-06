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Суд РФ приговорил к двум годам колонии лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай»

Суд РФ приговорил к двум годам колонии лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай»
Городской суд Москвы вынес решение по делу Владимира Аникеева, приговорив его к отбыванию двух лет в колонии общего режима из-за причастности к делу хакерского группирования «Шалтай-Болтай». Как передает replyua.net со ссылкой на «Медуза», судьи признали Аникеева виновным в том, что он незаконным способом получил доступ к информации.

Представители стороны обвинения просили присудить хакера к двум с половиной годам лишения свободы в колонии. Отметим, что, так как делу присвоили гриф секретности, его рассмотрение проходило в закрытом режиме. Аникеев дал согласие на сотрудничество с правоохранительными органами, поэтому рассмотрение его дела проходило в соответствии с особым порядком без проведения исследования доказательств.

Информация о том, что Аникеев задержан правоохранителями, появилась в январе текущего года. В соответствии с данными следствия, он был главой группы «Шалтай-Болтай», осуществляющей взлом аккаунтов высокопоставленных лиц и бизнесменов с целью продать их третьей стороне. Желая гарнировать анонимность своих действий, в группе Аникеев пользовался псевдонимом Льюис.
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