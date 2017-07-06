Генерал: Россия будет использовать новые методы в Украине – ей нужен результат

Игорь Романенко, генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба, заявил о том, что после трех лет войны на Донбассе Кремль будет использовать новые методы, поскольку России нужно, чтобы перед Западом Украина выступала, как «террористическое государство», с которым вообще нельзя вести переговоры.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, Романенко отметил, что обострение на Донбассе начинается всегда в тот момент, когда идут переговоры в «нормандском» формате или же проводятся другие важные встречи. «Это все уже понимают. В разных структурах говорят, что его приемы (Путин, ред.) становятся известны, и все чаще делают заявления относительно того, что он просто обманщик, который использует известные методы. Хотя всегда подымается вопрос: "Это еще надо доказать". Я думаю, высока вероятность того, что будут новые провокации, новые подходы», заявил Романенко.
Он считает, что в РФ уже научились хорошо анализировать обстановку в Украине и уже знают, что все ранее использованные методы больше не работают, поэтому начались кибератаки, а также совершаются различные диверсии.