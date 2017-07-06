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Россия тратит внушительные суммы на лоббирование своих интересов в Евросоюзе – Transparency International

Россия тратит внушительные суммы на лоббирование своих интересов в Евросоюзе – Transparency International
Введенные странами ЕС экономические ограничения не стали препятствием для лоббирования российскими компаниями своих интересов в государствах-членах денного геополитического объединения. Как передает replyua.net со ссылкой на «Ведомости», к соответствующему выводу пришли эксперты Transparency International.

В составленном ими отчете сказано, что российскими компаниями используется самая обычная практика лоббирования, которая способствует более эффективному ведению бизнеса и отстаивать свои интересы в европейских странах. Для этого Кремль не жалеет денег и нанимает высокопрофессиональных экспертов и сотрудничает с продвинутыми компаниями. Однако только часть лоббистских данных можно увидеть в открытых реестрах Европейского союза.

В соответствии с докладом, «Газпром» наиболее активно осуществляет лоббирование в Европе своих интересов. Так, 900 тысяч евро каждый год из бюджета газового монополиста выделяется для того, чтобы продвигать собственные интересы в странах ЕС. Например, только в Австрии участвующая в «Северном потоке» компания OMV получает ежегодно свыше ста тысяч евро.
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