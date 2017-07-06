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Путин назвал западные санкции «бесперспективными»

Путин назвал западные санкции «бесперспективными»
Владимир Путин, президент России, для немецкой газеты Handelsblatt написал о том, что считает западные санкции, введенные против России, бесперспективными, информирует replyua.net.

«На наш взгляд, такие санкции не только бесперспективны, но и противоречат продвигаемым "двадцаткой" принципам взаимодействия в интересах всех стран мира», отметил Путин и подчеркнул, что санкции навредили мировой экономике. Такой материал появился в немецкой газете в преддверии саммита «Большой двадцатки». Между тем, пользователи начали активно комментировать заявление Путина. Дело в том, что ранее президент РФ и его окружение говорили о том, что санкции принесут пользу российской экономике, и смена настроений и позиции Путина вызвала смех пользователей.

«Неужели перестал давить продукты?», «Перебои с поставками ботокса?!», «А агрессия против Украины соответствует принципам взаимодействия в интересах всех стран мира?», «Если ты чей-то холоп, санкции делают Россию сильной, если у самого холопы, - санкции вредят интересам мира!», шутят пользователи.

Путин назвал западные санкции «бесперспективными»
Путин назвал западные санкции «бесперспективными»
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