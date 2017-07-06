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Росія завдала удару по Сирії найновішими ракетами

Росія завдала удару по Сирії найновішими ракетами
Стратегічні ракетоносці Ту-95МС завдали удару новітніми крилатими ракетами Х-101 по об'єктах бойовиків «Ісламської держави» на кордоні провінцій Хама і Хомс в Сирії. Як передає replyua.net, про це повідомили в Міноборони РФ. Так, було знищено три великих склади ІДІЛ, а також командний пункт в районі міста Акербат. Літаки завдали удару крилатими ракетами з відстані близько тисячі кілометрів. Дані об'єктивного контролю підтвердили поразку всіх цілей. Відзначається, що літаки злетіли з аеродрому Енгельс і здійснили переліт з дозаправкою в повітрі.

Прикриття ракетоносців здійснювали винищувачі Су-30СМ і Су-35С з аеродрому Хмеймім. Після успішного виконання бойового завдання все російські літаки повернулися на аеродроми базування. Х-101 - новітня російська стратегічна крилата ракета повітряного базування, виготовлена із застосуванням технологій зниження радіолокаційної помітності. Віддаленість враження цілей - до 4,5 тисячі кілометрів.


Раніше Росія вдарила по позиціях бойовиків ІГІЛ в Сирії крилатими ракетами «Калібр». Обстріл вівся з двох фрегатів і підводного човна, які знаходяться в акваторії Середземного моря. Початки шести крилатих ракет «Калібр» по представникам ІДІЛ зі східної частини Середземного моря зробили сучасні фрегати «Адмірал Ессен», «Адмірал Григорович» і підводний човен «Краснодар». Підводний човен виконала пуски крилатих ракет з підводного положення.
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