СМИ: Путин не станет баллотироваться в президенты от «Единой России»

На следующие президентские выборы Владимир Путин будет баллотироваться как самовыдвиженец, и он уже не будет представлять «Единую Россию».
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РБК, об этом сообщил источник в администрации российского президента. Источник заявил, что сейчас Кремль рассматривает только самовыдвижение Путина, считая его наиболее приоритетным вариантом на следующих президентских выборах, которые состоятся весной 2018 года. По словам собеседника издания, выдвижение от партии «Единая Россия» уже маловероятно. Собеседник пояснил, что поддержка президента Путина в обществе шире, чем поддержка Единой России. Согласно законодательству РФ, баллотироваться в президенты можно либо в качестве самовыдвиженца, либо от политической партии, и нужно отметить, что первые два раза Путин побеждал на выборах, будучи самовыдвиженцем, и лишь в 2011 году он баллотировался от «Единой России».
Если Путин снова победит на выборах, он пойдет уже на четвертый срок и побьет рекорд не только России, но и СССР – никто из прежних лидеров не управлял страной так долго. Путин побьет рекорд Леонида Брежнева.