В Польше пояснили, как ЕС может подавить российскую агрессию

Пшемыслав Журавский вель Граевский, советник министра иностранных дел Польши, считает, что Россия прекратит свою агрессию по отношению к Украине лишь в том случае, если Евросоюз ужесточит санкции.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Граевский отметил, что в связи с дестабилизацией на Донбассе санкции необходимо постоянно расширять. «Санкции нужно усиливать, чтобы добиться ожидаемого результата: отказа России от дальнейшей агрессии, возвращения Москвой оккупированных территорий, и ее возвращения в русло международного права», заявил советник. Также польский дипломат отметил, что сейчас Сенат Соединенных Штатов принимает очень важные решения – он расширяет санкции, а также, возможно, в скором времени наложит санкции на те компании из Европы, которые сотрудничают с Россией по масштабному проекту «Северный поток-2».
Журавский вель Граевский добавил, что вопрос ужесточения санкций в отношении России будет предметом переговоров на саммите "Трех морей", который состоится 6 июля в Варшаве. Напомним, что в конце июня Совет ЕС снова продлил санкции против России в ответ на незаконное присоединение Крыма.