Эксперт: санкции изменили жизнь россиян

Евросоюз и США в очередной раз продлили антироссийские санкции, и эта новость повлекла за собой новые заявления о том, как ограничения влияют на российскую экономику. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.
По его словам, в РФ продолжают уверять, что санкции «положительно» влияют на экономику, и все время твердят об импортозамещении. «Санкции действительно не всегда заметны, особенно, если тебе постоянно говорят, что все хорошо. Но они действуют, может быть, не так быстро, но уже уверенно. Фактически США и Евросоюз отлучили Россию от своего рынка капитала. Теперь Россия не может, как раньше, получать от США и ЕС дешевые инвестиции, теперь приходится или забыть о зарубежных инвестициях из США и Евросоюза, или же брать в долг под высокие проценты на рынках Азии, если дадут», отметил эксперт.
По его словам, каждый месяц платежный баланс РФ в минусе, что означает отток валюты из страны, и главной угрозой для экономики и для всех россиян остается возможная девальвация рубля, однако ситуацию можно исправить – Путину надо просто вернуть Крым и вывести войска с Донбасса.