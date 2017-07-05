У ЗМІ потрапила інформація про плани російської влади на майбутні президентські вибори

У Кремлі розглядають варіант самовисування нинішнього президента Володимира Путіна на наступних виборах глави РФ як такий, що буде більш успішним, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Як повідомили російському виданню РБК джерела в президентській адміністрації, у Кремлі вважають, що висунення Путіна на президентські вибори в березні 2018 року від нинішньої правлячої партії Єдина Росія буде мати нижчі показники підтримки, ніж в разі, якщо Москва використає сценарій самовисування. Це, за даними джерел, обумовлено тим, що нинішній президент Російської Федерації нині має більшу підтримку серед населення, ніж правляча партія. Російське законодавство дозволяє два варіанти участі у президентських виборах – як самовисуванець та представник політичної партії. У 2000 та 2004 роках Володимир Путін йшов на вибори як самовисуванець, а в 2011 році – балотувався як представник політичної партії Єдина Росія.
Варто відмітити, що наступні вибори глави Російської Федерації цілком можуть стати 4-м терміном для Володимира Путіна.