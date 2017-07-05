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Політолог: у Росії впали в марення

Політолог: у Росії впали в марення
Політолог Олеся Яхно-Белковська оцінює тенденції державної політики Російської Федерації та пояснює, до яких наслідків це може призвести, - про це replyua.net стало відомо з допису оглядача в соціальній мережі.

Як наголошує політолог, у Росії якось пропустили ту межу, яка відділяє цинічних, але все ж психічно здорових людей від тих, які впали в стан марення. На основі цього і розвинулась хвороба спрощення – всі державні інститути та партії спростились до самого Путіна. Крім нього, не існує більше нічого – доказом цього є теза про те, що «є Путін – є Росія, немає Путіна – немає Росії», яка неодноразово озвучувалась великою кількістю кремлівських «експертів».

Відтак, під політичною Росією нині розуміють виключно пропутінську більшість та кількох маргінальних політиків. Це спрощення і прагнення до чорно-білої дихотомії призвело до того, що у результаті весь світ для Кремля поділився на «бандерівців» та «небандерівців». Наслідком цього стало те, що політика Москви аж ніяк не відповідає реальним завданням. Але як довго може тривати таке спрощення? Хто перший в РФ зрозуміє, що таке спрощення - не що інше як деградація та анти державність? Навіть гірше – це призведе до одноразовості, до глобальних програшів в грі «на виліт», - наголошує політолог.
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