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Антін Мухарський: моральна деградація росіян вражає

Антін Мухарський: моральна деградація росіян вражає
Культурний діяч та шоумен Антін Мухарський у власному блозі на поталі «Обозреватель» розповів про те, наскільки сильно деградує населення сусідньої держави, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, Мухарський зізнається, що він ніколи не був досвідченим фб-користувачем, але останнім часом йому довелось чимало поспілкуватись з людьми на цьому майданчику, доводячи власну правоту. І от яке спостереження виніс шоумен: його російськомовні співрозмовники не здатні до конструктиву. Від них від побачив виключно прокляття, пропагандистські кліше, матюки та емоції, емоції, емоції. Жодного реального аргументу, ніякої логіки, нездатність формулювати свою думку та її відстоювати. Як відомо, це всі характерні ознаки людей, м’яко кажучи, не обтяжених інтелектом.

З іншого боку, україномовні співрозмовники, навіть якщо вони були противниками позиції Мухарського, намагались вести зважену дискусію, не скочуватись на особисті образи та наводити переконливі аргументи. Це – ще один доказ того, що Росія деградує в етичному, розумовому та психічному розрізі. І це добре, адже Мухарський завжди говорив, що його основною метою є знищення цієї імперії, в чому йому допоможуть вищі та сили на Укроборонпром.
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