Геращенко запросила ОБСЄ провідати затриманого росіянина Агєєва

Ірина Геращенко, яка представляє Україну в гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську, повідомила, що вона запрошує представника ОБСЄ Тоні Фріша навідатися до затриманого на Луганщині російського військового Віктора Агєєва, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Геращенко повідомила, що «заблукалий» контрактник з Росії на даний момент перебуває у в’язниці. Вона додала, що Київ вважає затриманого росіянина цінним свідком, і тому наразі збираються свідчення для суду в Гаазі, аби документально підтвердити присутність військ Росії на території України.
Нагадаємо, 24 червня українським військовим вдалося затримати в Луганській області диверсійну групу бойовиків, серед яких і був росіянин Віктор Агєєв. Згодом журналісти мали змогу поспілкуватись з родиною та товаришами по службі затриманого військового Збройних сил РФ. Вони підтвердили інформацію, що Агєєв з березня цього року пішов служити за контрактом. Однак у Міністерстві оборони Російської Федерації заперечили, що затриманий Віктор Агєєв є російським кадровим військовослужбовцем.