валюта
СпецтемаПономарь: кажется, что Украине начали помогать какие-то высшие силы!

Геращенко запросила ОБСЄ провідати затриманого росіянина Агєєва

Геращенко запросила ОБСЄ провідати затриманого росіянина Агєєва
Ірина Геращенко, яка представляє Україну в гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську, повідомила, що вона запрошує представника ОБСЄ Тоні Фріша навідатися до затриманого на Луганщині російського військового Віктора Агєєва, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Геращенко повідомила, що «заблукалий» контрактник з Росії на даний момент перебуває у в’язниці. Вона додала, що Київ вважає затриманого росіянина цінним свідком, і тому наразі збираються свідчення для суду в Гаазі, аби документально підтвердити присутність військ Росії на території України.

Нагадаємо, 24 червня українським військовим вдалося затримати в Луганській області диверсійну групу бойовиків, серед яких і був росіянин Віктор Агєєв. Згодом журналісти мали змогу поспілкуватись з родиною та товаришами по службі затриманого військового Збройних сил РФ. Вони підтвердили інформацію, що Агєєв з березня цього року пішов служити за контрактом. Однак у Міністерстві оборони Російської Федерації заперечили, що затриманий Віктор Агєєв є російським кадровим військовослужбовцем.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Черговий ніж у спину Путіна від Ердогана

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
05 июл 2017
13456

Журналист: в России, да и в Украине любят говорить, что Украина скоро развалится, но я приведу вам некоторые цифры

Журналист Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что хочет сообщить немного занятных цифр, взятых из публичных источников, поскольку очень многие в Украине, а в России – тем

05 июл 2017
7750

Генерал: Россия располагает абсолютно всеми данными об Украине – начиная от настроений в обществе и заканчивая состоянием армии

Дмитрий Уманец, генерал-лейтенант запаса, заявил о том, что власти России имеют доступ абсолютно ко всей информации, касающейся Украины – от настроений в обществе до состояния украинских Вооруженных

05 июл 2017
7721

Азаров: Анна Ярославна 100 процентов была русской, а не киевской княжной

Николай Азаров, бывший украинский премьер-министр, на сто процентов уверен в том, что Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, была русской княжной, поскольку, как считает политик, ее отец ни разу в

Последние новости

Блогер: посмотрите на состав Регламентного комитета и все поймете, кто с кем и почему

Політолог: у Росії впали в марення

Вашингтон підтвердив інформацію про візит Тіллерсона до Києва

Політолог: чим допоможе Україні закон про приватизацію

Аеропорт Бориспіль та лоукостер Ryanair підписали контракт про співпрацю

Антін Мухарський: моральна деградація росіян вражає

Журналіст: незалежно від рішення комітету, Луценко може вважати себе переможцем

Геращенко запросила ОБСЄ провідати затриманого росіянина Агєєва

Геращенко анонсувала візит Лукашенка до України

Рішення про перейменування проспекту Ватутіна в Шухевича можуть скасувати

Вілкулу оприлюднили звинувачення у незаконному збагаченні

Компанія Ryanair таки підписала договір з «Борисполем»

Журналіст розповів про українські ЗМІ, які ллють воду на «млин» Москви

Путіну нічого запропонувати Трампу – експерт

Блогер: життя змусило Київ здійснювати агресивну контрпропаганду

Геращенко оприлюднила результати переговорів в Мінську

Блогер: тим, хто агітує за націоналізацію, наведу один приклад

Павло Правий: думав, що нижче впасти Саакашвілі вже не зможе. Помилявся.

Гройсман відзвітував про результати переговорів з Мей

Безвиз против Кирилловки и Бердянска: сколько украинцев сделает выбор в пользу заграничных курортов

 Новости за день