У Росії зізналися у застосуванні хімічної зброї у Сирії

Представники Росії під час засідання Організації по забороні хімічної зброї визнали, що РФ застосувала заборонений газ під час хімічної атаки на місто Хан-Шейхуні в Сирії. Як інформує replyua.net, про це повідомляється в офіційному Twitter делегації Великобританії в ОЗХЗ. Представники російської сторони відзначили, що у них немає підстав не вірити висновкам організації.
Варто нагадати, що урядові війська Сирії атакували опозицію хімічною зброєю в місті Хан-Шейхун 4 квітня поточного року, в результаті чого загинули понад сто осіб, ще чотири сотні постраждали. За даними ЮНІСЕФ, жертвами атаки стали 27 дітей. Трохи згодом постійний представник Росії при Організації по забороні хімічної зброї Олександр Шульгін заявив, що даний інцидент із застосуванням хімічної зброї «носив постановочний характер».
Також Шульгін заявив, що підставою для таких висновків є «характер воронки, на яку посилалися представники гуманітарних організацій, що ілюструють свою розповідь про злочини сирійського режиму. - Воронка явно не від авіаційної бомби або ракети, а, скоріше, наводить на думку про те, що був організований вибух невеликої боєприпасу на землі з додаванням якихось хімікатів».