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Есть всего два пути для смещения Путина – российский историк

Есть всего два пути для смещения Путина – российский историк
По мнению известного в России историка и оппозиционного политического деятеля Андрея Зубова, сегодня смещение российской власти в Кремле есть всего два способа. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Апостроф». Со слов эксперта, в настоящее время россиянам приходится быть свидетелями большой борьбы, разрывающей политическое поле их страны. В частности, население РФ стремительно беднеет, а количество недовольных только увеличивается. Зубов считает, что из-за сложившейся ситуации Кремль должен начать восстановление связи с миром и отменять санкции.

«Если всего этого не случится, России не удастся выйти из-под режима санкций, что только будет способствовать приближению страны к катастрофе, так как Кремль на сегодняшний день уже исчерпал весь имеющийся у него ресурс», - отметил историк. Он добавил, что только у российской элиты, имеющей доверие на Западе, может получиться вывести страну из того тупика, в котором страна оказалась за время пребывания Путина при власти.

«Есть также возможность социального взрыва снизу, подобно тому, как это произошло в Украине. Но речь идет о достаточно тяжелом и разрушительном пути, и на скорое созидание рассчитывать не приходится», - заявил Зубов.
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