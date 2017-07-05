Генерал: Россия располагает абсолютно всеми данными об Украине – начиная от настроений в обществе и заканчивая состоянием армии

Дмитрий Уманец, генерал-лейтенант запаса, заявил о том, что власти России имеют доступ абсолютно ко всей информации, касающейся Украины – от настроений в обществе до состояния украинских Вооруженных сил.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Уманец подчеркнул, что такую информацию доносят до Кремля люди, работающие в СБУ и ВСУ, и у Путина «все карты на руках». Более того, генерал уверен, что Кремль получает свежие данные даже от некоторых украинских политиков и сотрудников разведки.
«В Украине работает ФСБ и другие спецслужбы России, и со стороны Крыма – ребята ходят туда-сюда. Путин до осени еще подождет, а дальше посмотрит, что будем творить мы в нашем государстве, что у нас будет твориться, и будет принимать какие-то решения, исходя из обстановки», отметил Уманец и добавил, что Кремлю известно о росте недоверия к власти со стороны украинского народа, и этот фактор будет определяющим в стратегии Кремля.