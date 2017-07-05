Пушков: заявления Ващиковского не имеют никакого смысла и никак не повлияют на Украину

Алексей Пушков, председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике, заявил о том, что Украина уже не сможет отказаться от героизации Степана Бандеры, поэтому все высказывания Витольда Ващиковского, главы польского МИДа, не имеют никакого смысла.
Как сообщает replyua.net, об этом Пушков написал на своей странице в Твиттере. «Заявление главы МИД Польши не имеет смысла. Киев от Бандеры не откажется - нет у него других героев. А Варшава лишь изображает возмущение», подчеркнул российский сенатор. Напомним, что в Украине также прокомментировали заявление польского министра. К примеру, Маркиян Лубкивский, чрезвычайный и полномочный посол, считает, что Польша с помощью подобных заявлений открывает второй фронт.
Лубкивский подчеркнул, что МИД Польши вмешивается во внутренние дела Украины и показывает четкий и недружественный жест в адрес нашей страны, тем более что Украина вступит в Евросоюз очень нескоро.