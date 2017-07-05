Журналист: Машкова нельзя пускать в Украину хотя бы из гигиенических соображений

Айдер Муждабаев, известный журналист, разразился критикой в адрес Владимира Машкова, известного российского артиста, которому якобы запретили въезд в Украину.
Как передает rerplyua.net, свою точку зрения Муждабаев высказал на своей странице в Фейсбуке. «Я б Машкова не пустил ни в Украину, ни в другую страну, где живут нормальные люди, просто из гигиенических соображений. Совершенно неприличный, тошнотворный лизоблюд Путина. Человек-слизь. Ему среди homo sapiens, в принципе, делать нечего», отметил журналист. Муждабаев разместил видео, где Машков выступает в сентябре 2011 года на съезде «Единой России». По словам журналиста, таких, как Машков, в Украину пускать нельзя.
«У нас есть великая история и великая культура, у нас есть сила и мысли, вера и идея… И у нас есть лидер (Путин, - редакция). Наша цель – великая единая Россия», говорил Машков на съезде единоросов. Этот пост Муждабаева собрал множество лайков, пользователи активно комментируют видео, отмечая, что Машков оказался еще и очень посредственным актером.