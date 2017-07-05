Тільки Путін: росіяни визначилися із симпатіями на виборах у 2018 році

Третина росіян вважають, що переможець президентських виборів 2018 року має проводити більш жорстку лінію у внутрішній політиці. Такі дані соцопитування «Левада-центру» передає replyua.net з посиланням на «Ведомости». Згідно з даними соціологів, більше 40% влаштовує нинішній курс і тільки 12% говорять про необхідність лібералізації. У зовнішній політиці за посилення конфронтації з Заходом виступає п'ята частина респондентів, за збереження поточної лінії - більше половини. Дві третини опитаних хотіли б і після 2018 року бачити на чолі російської держави Володимира Путіна. Посилення курсу завжди хочуть від чверті до третини росіян, але неможливо сказати, що вони під цим розуміють, пояснює соціолог «Левада-центру» Денис Волков.
«Пересічні росіяни не знають про жорстке законодавство, утиски опозиції - це проходить повз них. До тих, хто так відповідає, відносяться люди старшого віку і бідніші: вони живуть не дуже добре і хотіли б, щоб «жорстка рука навела порядок», у них немає ніякої надії, крім як на владу », - зазначив він.
Лібералам такі відповіді здаються дивними, адже «куди вже жорсткіше», але виступають за посилення не хочуть «притискати когось конкретно», а просто хочуть краще жити, наголосив соціолог. За словами Волкова, у популярності Путіна було два піки - 2007-2008 роки, коли була стабільність і надії на майбутнє, і 2014-2015 роки після анексії Криму.