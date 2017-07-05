Азаров: Анна Ярославна 100 процентов была русской, а не киевской княжной

Николай Азаров, бывший украинский премьер-министр, на сто процентов уверен в том, что Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, была русской княжной, поскольку, как считает политик, ее отец ни разу в жизни не назвал себя киевским князем.
Как информирует replyua.net, о том, что Анна не могла быть киевской княжной, Азаров написал на своей странице в Фейсбуке. Азаров при этом подчеркнул, что ее отец Ярослав Мудрый был русским князем, и это не обсуждается. Также украинский политик прокомментировал заявление Владимира Путина, сделанное во время встречи с Эммануэлем Макроном, президентом Франции. «Когда был Путин – вроде русская княжна, – говорил Макрон, когда приехал Порошенко, то она стала киевской княжной. Я сожалею, но Франция в последние годы потеряла свое значение великой державы», написал Азаров. По его словам, он часто общается со многими европейскими лидерами, и они не очень образованные люди, не знающие историю.
Политик при этом отметил, что даже не представляет, чему учат европейцев в «Йелях и Итонах». «Существует же аппарат, который мог бы открыть энциклопедии, материалы, посмотреть, что и как. Анна не могла быть Киевской, она была русская княжна, дочь Ярослава Мудрого, который никогда себя никаким киевским князем не называл», добавил политик.