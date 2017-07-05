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Продюсер: призываю власти Украины не препятствовать съемкам «Ликвидации» в Одессе

Продюсер: призываю власти Украины не препятствовать съемкам «Ликвидации» в Одессе
Рубен Дишдишян, продюсер сериала «Ликвидация», призвал власти Украины «успокоиться» и прекратить препятствовать съемкам картины в Одессе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Известия, ранее же появилась информация о том, что Владимиру Машкову, сыгравшему главную роль в картине, запретили въезд в Украине, и такое решение может сорвать съемки в Одессе.

Между тем, в компании «Марс Медиа», которая занимается съемками сериала, недавно рассказали, что съемки еще не начинаются, и сейчас ведется работа над сценарием, однако уже совсем скоро съемочная группа должна отправиться в Украину. По словам Дишдишяна, создатели «Ликвидации» могут переписать сценарий и снимать в России, но будет досадно и горько, если в кино снова вмешается политика.

Естественно, если съемки будут проходить в России, колорит культового сериала будет не тем – фильм не станут снимать в знаменитых двориках Одессы, в нем не будет и одесских актеров, которые лишатся работы. Пока в СБУ отрицают, что Машкову запрещен въезд в Украину.
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