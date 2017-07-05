В России продлили санкции против Запада и Украины

Российское правительство приняло решение о продлении действия контрсанкций, которые Кремль ввел в качестве ответа на введенные Украиной и странами Запада ограничения. Как передает replyua.net, постановление соответствующего содержания уже размещено на официальном сайте правительства Российской Федерации. В том числе, продлевается запрет на ввоз на российскую территорию некоторых видов продукции агропромышленного комплекса на 2018 год.
«Целью ограничений является действие специальных мер экономического характера на некоторые страны, принимая во внимание тот факт, что они вовлечены в режим антироссийских санкций», - сказано в тексте сообщения. Санкции российского правительства будут касаться части сельскохозяйственных товаров, произведенных в Соединенных Штатах Америки, странах ЕС, Украине, Канаде, Австралии, Королевстве Норвегия, Албании, Черногории, Исландии Лихтенштейне.
Ранее сообщалось, что американский Сенат проголосовал за введение более жестких антироссийских санкций в связи с незаконной аннексией Москвой Крыма и агрессивных военных действий на Донбасс, а также из-за поддержки российскими властями сирийского диктатора Башара Асада.