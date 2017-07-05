Цимбалюк: элита из оккупированного Донбасса в РФ – теперь полный ноль, но она продолжает проклинать Украину

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, работающий в Москве, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в российской столице он постоянно встречает так называемую элиту с оккупированных территорий Донбасса, в основном, коммунистов и бывших членов Партии регионов, передает replyua.net.
«В беседах они всегда оппоненты - клянут Украину, рассказывают, какие они молодцы, а также максимально уходят от темы российского вторжения. Однако факт в том, что они не могут поехать к себе домой в оккупированный Донецк и Луганск. Их дома разграблены, или в них живет руководство ихтамнет, отжата собственность и другие активы. Кремль назначил своих полностью ручных ставленников, которые готовы мочить потенциальных конкурентов», отмечает журналист.
По его словам, Россия умудрилась вышвырнуть эту самую элиту из собственных домов, а также лишила возможности продолжать политическую карьеру в Украине, и теперь они все полный ноль, и так будет продолжаться до тех пор, пока над Донбассом снова не начнет развиваться флаг Украины.