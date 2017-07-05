РФ планує відправити до Сирії свою військову поліцію

У буферних зонах безпеки в Сирії Росія може розмістити свою військову поліцію. Як передає replyua.net, заяву відповідного змісту на переговорах в Астані зробив у вівторок глава російської делегації, спецпредставник президента РФ у справах врегулювання ситуації в Сирії Олександр Лаврентьєв, пише ТАСС.
«Поки складно говорити про присутність російських спостерігачів і представників Міноборони РФ, але в цілому передбачається присутність російської військової поліції в буферних зонах безпеки», - зазначив дипломат. При цьому Лаврентьєв додав, що Росія готова відправити війська тільки після затвердження відповідних домовленостей з Туреччиною і Іраном.
«В залежності від того, коли будуть підписані документи про безпечні зони, я думаю, що слід очікувати конкретних заходів щодо розгортання сил протягом 2-3 тижнів», - заявив дипломат, пише Reuters. Раніше в одному з районів Дераа (Сирія) терористи готують провокацію із застосуванням хімічної зброї, схожу з ситуацією в Ідлібі. Провокація готувалася в районі Нова-Джасем-Анхель, а інформацію про це було отримано з достовірних джерел військово-політичного керівництва Сирії.