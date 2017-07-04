валюта
СпецтемаКазанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

Блогер: Трамп завдав Путіну «газового нокауту»

Блогер: Трамп завдав Путіну «газового нокауту»
Блогер Олександр Коваленко уважно спостерігає за становищем на газовому ринку. Відповідно, одна з найгучніших подій цього літа в газовій сфері не могла не потрапити до його блогу – інформує replyua.net.

Зокрема, вже цього четверга, шостого липня 2017 року, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп візьме участь в саміті «Трьох морів». Саме там він буде зваблювати мешканців Європи техаським газом. Скоріше за все, потенційними споживачами скрапленого газу стануть держави, які наразі міцно сидять на «кремлівській газовій голці» - Австрія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща та Естонія. Трамп пообіцяє не тільки сам продукт, а і сприяння в розширенні мережі терміналів СПГ та газопроводів.

І все це – за день до саміту «Великої Двадцятки», на якій Путін так сподівається поговорити з американським колегою. А про що говорити, якщо Трамп посягнув на поле, яке дає до третини всіх доходів Російської Федерації? Зрозуміло, ще зарано говорити про конкретні домовленості, але малоймовірно щоб США, які останніми днями наростили видобуток в Техасі і Пенсильванії, провадили м’яку політику щодо експорту енергоносіїв. Можна сказати, що США вже завдали Путіну газового нокауту, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: кажется, что Украине начали помогать какие-то высшие силы!

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
04 июл 2017
17948

Ірина Хакамада: загадайте мої слова – через 15 років Росії не буде

Російський опозиційний політик Ірина Хакамада своїм монологом шокувала російського пропагандиста Соловйова під час виступу у його авторській програмі. Ірина Хакамада заявила, що для того, щоб Росія

04 июл 2017
7458

Разведка США: в Кремле назревает буря

Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor опубликовала материал, в котором говорится о том, что Владимир Путин, президент России, до сих пор пытается демонстрировать силу, но самом

Последние новости

Завтра исполняется три года «распятому мальчику», – журналист

Блогер: Луценко, мабуть, не найкращий прокурор

Блогер: Саакашвілі зовсім втратив розум

У МВФ нарікають на зволікання впровадження реформ в Україні – ЗМІ

Политолог: в стране 3444 убыточных предприятия, за которые каждый год украинцы доплачивают из собственного кармана

Блогер: Трамп завдав Путіну «газового нокауту»

Блогер: Росія – готель для військових злочинців зі всього світу

У СБУ анонсували впровадження в українських відомствах надсучасної системи кіберзахисту

С 2018 года в Украине самая дешевая пачка сигарет будет на уровне 22 гривен

Блогер розповів про великий північнокорейський біль РФ

Трамп планує збільшити об’єми газу, що постачається до Європи, для зменшення впливу Москви – ЗМІ

Осколки Партии регионов в Москве стали никем и сунувшись на Донбасс их тоже может ждать подвал, – Цимбалюк

Чергова російська брехня – про концерти Океана Ельзи

Блогер: услышите разговоры а-ля «российские музыканты вне политики», посылайте их обратно к Путину

Українського консула нарешті допустили до затриманого в Італії Марківа

Казанський: в ОРДЛО новий етап деградації – випилювання посадок

Поліція заведе справу на M.E.Doc через кібератаку

Организаторы концертов будут предупреждать СБУ о приезде российских артистов

Добкин: нас, депутатов, просто арестуют, а людям скажут, что справедливость восторжествовала

Черныш: конфликт в Украине является угрозой для всего мира, однако Запад убрал Украину из повестки дня

 Новости за день