Блогер: Трамп завдав Путіну «газового нокауту»

Блогер Олександр Коваленко уважно спостерігає за становищем на газовому ринку. Відповідно, одна з найгучніших подій цього літа в газовій сфері не могла не потрапити до його блогу – інформує replyua.net.
Зокрема, вже цього четверга, шостого липня 2017 року, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп візьме участь в саміті «Трьох морів». Саме там він буде зваблювати мешканців Європи техаським газом. Скоріше за все, потенційними споживачами скрапленого газу стануть держави, які наразі міцно сидять на «кремлівській газовій голці» - Австрія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща та Естонія. Трамп пообіцяє не тільки сам продукт, а і сприяння в розширенні мережі терміналів СПГ та газопроводів.
І все це – за день до саміту «Великої Двадцятки», на якій Путін так сподівається поговорити з американським колегою. А про що говорити, якщо Трамп посягнув на поле, яке дає до третини всіх доходів Російської Федерації? Зрозуміло, ще зарано говорити про конкретні домовленості, але малоймовірно щоб США, які останніми днями наростили видобуток в Техасі і Пенсильванії, провадили м’яку політику щодо експорту енергоносіїв. Можна сказати, що США вже завдали Путіну газового нокауту, - наголошує блогер.