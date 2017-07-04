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Блогер: Росія – готель для військових злочинців зі всього світу

Блогер: Росія – готель для військових злочинців зі всього світу
За інформацією replyua.net, російські простори не надто часто зустрічають закордонних гостей. Тому кожен візит іноземного державного діяча для них – на вагу золота. Про один із таких візитів розповідає блогер Олександр Коваленко на персональній сторінці в Фейсбук.

Наприклад, цими днями до Москви прибув президент Судану Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Варто зауважити, що цей державний лідер вже давно займає місце вигнанця у світовій політичній системі. Причиною цьому слугує, наприклад, провадження Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Дарфурі. Президенту Судану інкримінують геноцид, військові злочини та злочини проти людства – щодо нього вже видано відповідний ордер на арешт.

Тим не менш, всі ці звинувачення не стали для Росії перешкодою в тому, щоб запросити до себе в гості цього державного лідера. Ймовірно, зв’язки з африканською державою дуже важливі для Москви – настільки, що Кремль готовий прийняти військового злочинця. Звісно, в обох держав значний досвід у боротьбі зі свободою. Що ж, правдивість приказки «скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти» ніхто не відміняв. Ласкаво просимо Російську Федерацію до табору вигнанців, - наголошує блогер.
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