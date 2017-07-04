Чергова російська брехня – про концерти Океана Ельзи

Як повідомляє replyua.net з посиланням на російське опозиційне видання «Медуза», не минає і дня щоб російські ЗМІ не оприлюднили черговий фейк. Цей день не став виключенням.
Наприклад, вчора, третього липня 2017 року, на ток-шоу «Время покажет» (Перший канал) взялися обговорювати тему російських артистів, не допущених на територію України. Для того, щоб змалювати українську владу у невигідному світлі, російські «журналісти» взялися доводити, що всі без виключення українські виконавці вільно гастролюють територією Російської Федерації і дають безліч концертів. Серед перелічених ними артистів був і гурт «Океан Ельзи» - мовляв, протягом 2016-2017 років вони дали тридцять п’ять концертів в Росії.
Коментуючи цю новину, очільник гурту зауважив, що це повідомлення не відповідає дійсності. Останній виступ «Океану Ельзи» там відбувся ще в грудні 2013 року. На офіційному сайті гурту міститься інформація про тридцять п’ять запланованих концертів на території РФ, тим не менш жоден із них не відбувся – після Євромайдану та початку українсько-російської війни низка російських політиків гостро критикувала саму можливість виступів «Океану Ельзи» на території Росії.