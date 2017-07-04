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Разведка США: в Кремле назревает буря

Разведка США: в Кремле назревает буря
Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor опубликовала материал, в котором говорится о том, что Владимир Путин, президент России, до сих пор пытается демонстрировать силу, но самом деле власть его уже устарела. Как информирует replyua.net, в разведке подчеркнули, что власть в РФ еще невозможно сменить, поскольку для этого нужны очень серьезные проблемы внутри страны, однако буря все-таки назревает.

«Возвращение России на глобальную арену было встречено сильным сопротивлением со стороны Запада и многих бывших советских государств. Запад противодействовал, вмешиваясь в дела России, а в Украине вспыхнули протесты и конфликты. Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции, а НАТО развернуло свои силы возле границ России», пишут эксперты. По их словам, элита России теряет много денег, и за этим последовала серьезная борьба за деньги и власть, из-за чего вокруг самого Путина сложилась непростая ситуация.

«Впрочем, российский народ рецессия затронула куда больше, чем государство и его элиты. Безработица и невыплата зарплат растут, равно как и уровень бедности. После ответных санкций стоимость продуктов резко выросла», добавили в разведке.
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