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У МЗС Росії розповіли, про що говоритимуть під час зустрічі Путін з Трампом

У МЗС Росії розповіли, про що говоритимуть під час зустрічі Путін з Трампом
Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп на зустрічі у німецькому Гамбурзі будуть обговорювати питання Сирії та України, а також питання стратегічної стабільності і актуальні сюжети двостороннього порядку денного. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, інформує replyua.net. За його словами, Сирія і Україна, вочевидь, «будуть в центрі, але цим порядок денний не вичерпується».

«Ми розраховуємо, що часу першим особам вистачить для того, щоб обговорити і інші питання, в тому числі питання стратегічної стабільності, цілий ряд двосторонніх сюжетів. Принаймні, ми виходимо з того, що американська сторона буде готова до такого діалогу, а там буде видно, як піде реально розмова. Зрештою, все залежить від перших осіб», - підкреслив Рябков, заяву якого цитує «Інтерфакс».

Зазначимо, що саміт G20 буде відбуватися в Гамбурзі 7-8 липня. Раніше як в Кремлі, так і в Білому домі підтвердили проведення першої зустрічі двох лідерів «на полях» саміту. У ЗМІ вже з’явилися припущення, яку повістку обговорять лідери двох країн. Серед можливих тем називають ситуацію в Сирії і в Україні.
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