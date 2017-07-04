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Колективне читання Біблії в Росії прирівняли до проведення мітингу

Колективне читання Біблії в Росії прирівняли до проведення мітингу
У Росії колективне читання Біблії в кафе прирівняли до мітингу. Тепер такий захід треба узгоджувати з владою, щоб забезпечити безпеку як учасників зустрічі, так і інших відвідувачів. Як передає replyua.net, про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на уповноваженого Росії при Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) Михайла Гальперіна. Відзначається, що таким чином Росія офіційно відповіла на запит у справі лідера групи євангельських християн Олексія Коляснікова, якого в 2014 році оштрафували за колективне читання Біблії в одному з кафе Сочі.

Відзначається, що віруючі можуть вільно збиратися, проте дане право може бути обмежене при необхідності захисту основ конституційного ладу та забезпечення безпеки.

Минулого року у Російській православній церкві запропонували відредагувати синодальний переклад Біблії, зроблений в XIX столітті. Таку заяву журналістам оприлюднив керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон. «Мені здається, що замахуватися на новий повний переклад Біблії сьогодні не варто, але можна було б підготувати відредаговане видання синодального перекладу, в якому найбільш очевидні неточності були б виправлені», - сказав митрополит.
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