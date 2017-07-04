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В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Трампа

В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Трампа
В Кремле заявили о том, что во время личной встречи президенты России и США также будут обсуждать проблему международного терроризма.

Как передает replyua.net со ссылкой на DW, Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 7 или 8 июля на полях саммита «Большой двадцатки», и президент России собирается обсудить с Трампом международный терроризм, а также контроль за вооружением. Об этом рассказал Юрий Ушаков, помощник Путина по внешнеполитическим вопросам. «Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины», заявил помощник. По его словам, Кремль считает необходимым обсудить проблему международного терроризма, поскольку она касается множества стран, в том числе и Соединенных Штатов.

«Кроме того, может быть затронута тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильности», подчеркнул Ушаков. Напомним, что главы двух стран встретятся впервые. До этого Путин и Трамп несколько раз разговаривали по телефону.
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