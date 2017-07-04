Песков: Россия теряет терпение в отношении Вашингтона

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил о том, что у властей России заканчивается терпение из-за того, что Вашингтон тянет с решением относительно закрытия резиденций российских дипломатов в Мэриленде и Нью-Йорке.
Как передает replyua.net со ссылкой на РБК, Песков подчеркнул, что, если в ближайшее время Белый дом не решит вопрос с возвращением дипломатической собственности, Россия примет ответные меры, и какими эти меры могут быть, будут решать только в МИД России. «О принципе взаимности мы уже говорили, что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе – это тоже обговаривалось на разных уровнях, что касается нюансов – это, скорее всего, вопрос нашего внешнеполитического ведомства», подчеркнул пресс-секретарь. Накануне похожее заявление прозвучало от Сергея Рябкова, заместителя главы внешнеполитического ведомства России.
По его словам, Соединенные Штаты затягивают ситуацию вокруг изъятой российской дипломатической собственности, в связи с чем МИД РФ примет ответные меры. И речь, скорее всего, пойдет о зеркальных санкциях. Решение об изъятии дипсобственности принималось администрацией Барака Обамы.