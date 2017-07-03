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Піонтковський: російські еліти ніяк не зрозуміють, що Україна пішла назавжди

Піонтковський: російські еліти ніяк не зрозуміють, що Україна пішла назавжди
Як повідомляє replyua.net, російський політолог Андрій Піонтковський вирішив проаналізувати що є в «сухому залишку» дій російської політичної еліти за останні три роки, - відповідний допис розміщено у його особистому блозі на платформі «Обозреватель».

Так, Піонтковський зауважує, що всі проблеми Російської Федерації дивним чином зав’язані на зовнішню політику. Остання робиться у першу чергу для того, щоб мобілізувати електорат та об’єднати еліти і тому слугує інструментом постійних маніпуляцій. Єдине, що ставало «спільним знаменником» у відносинах між російськими можновладцями, це імперські замашки – найближчі друзі Путіна навіть через чверть століття після розпаду СРСР не зрозуміли, що вони нікому на пострадянському просторі не цікаві у вигляді «вчителів життя».

Саме тому щоразу, коли російська постколоніальна політика зустрічалась з опором інших держав, це не на жарт дивувало московську еліту. За словами Піонтковського, російські політики надзвичайно «глухі» до тих сигналів, які їм надсилають пострадянські держави, інакше вони б зрозуміли, що Україну давно втрачено – вона пішла назавжди. Відтепер можна говорити про два наслідки цієї історії: по-перше, у російської еліти не залишилось народу, який би вони зробили носієм своєї «ідеології» - навіть етнічні росіяни в Україні не підтримали їх божевільні проекти. По-друге, намагаючись стати рівними Заходу, росіяни його остаточно розлютили. Ось до чого привела імперська пиха, - наголошує політолог.
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