Блогер: російський «Сармат» знову не полетить

Як повідомляє replyua.net, грізна російська зброя часто виявляється фікцією. Ймовірно, ракета «Сармат», про яку розповідає на власній сторінці в Фейсбук блогер Олександр Ковленко, теж належить до цієї когорти.
Зокрема, перша в світі рідинна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат»,яка традиційно не має аналогів у світі, поки що не буде проходити випробування – їх перенесли на четвертий квартал 2017 року. Дійсно, до цього «Сармат» пройшов довгий шлях: перше його випробування було призначене на кінець 2015 року. Тим не менш, планів не було дотримано, і випробування перенесли на весну 2016. Коли вчергове щось не склалось, пуск було перенесено на липень 2016, коли він знову не відбувся, випробування перенесли на осінь 2016. Потім – на перший квартал 2017. Ще пізніше – на другий квартал 2017. А тепер – на кінець 2017.
Цікаво, що ракетою, яка ще жодного разу не піднялась у повітря, росіяни намагаються лякати Захід. А якщо провести аналогії з «Булавою», яка хоч і літає, але ще жодного разу не влучила в ціль, то перспективи «Сармата» бути доопрацьованим доволі сумнівні. Ймовірно, після крадіжки грошей, виділених на розробку, можна забути про якийсь прогрес, - наголошує блогер.