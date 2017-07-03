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Блогер розповів як китайці «тролять» російський флот

Блогер розповів як китайці «тролять» російський флот
Як повідомляє replyua.net, китайці продовжують висміювати російські військові розробки у притаманній їм тонкій манері. Про один із таких випадків розповідає у соціальній мережі блогер Олександр Коваленко.

Зокрема, російські ЗМІ із захопленням розповідають про успіхи китайського суднобудування, які нещодавно проявились у спуску на воду другого у китайському флоті (і першому власного виготовлення) авіаносця. У той же час, у виданні «Yu Huo» виходить стаття, яка, на перший погляд, розхвалює ракетний крейсер «Варяг» - описуються його можливості і пояснюється яку загрозу він несе для флоту Сполучених Штатів.

А де ж тролінг? Він полягає в тому, що у всій статті лейтмотивом проходить нагадування про те, що на весь Тихоокеанський флот РФ «Варяг» - єдиний. Крім того, згадується що цей флот за останні двадцять років не поповнився жодним судном. Відтак, китайські журналісти радять росіянам купувати кораблі в Пекіні, адже, за висновками авторів статті, росіяни наразі не в змозі побудувати ракетний крейсер. За словами блогера, китайці просто продовжують інформаційну війну проти ВПК РФ. Але агресивно заперечувати китайцям росіяни бояться, тому залишається лише терпіти.
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