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Блогер розповів чим Британія викликала істерику росіян

Блогер розповів чим Британія викликала істерику росіян
Як повідомляє replyua.net, росіяни дуже болюче реагують на будь-яку критику власних воєнних розробок. Про те, чого варто чекати від воєнної промисловості РФ, розповідає блогер Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук.

Так, блогер розповідає, що нещодавно на воду було спущено британський авіаносець «Квін Елізабет». При цьому, англійці не тільки створили плавучий аеродром, а й заявили, що росіянам не варто розраховувати на власне судно і залишається лише заздрити Лондону. Це, очікувано, викликало гучну істерику в росіян, які традиційно дуже болісно сприймають будь-яку критику на адресу власного ВПК.

Блогер, тим не менш, нагадує, що російські авіаносці «Адмірал Кузнецов» та «Горшков» більше перебувають у ремонтних доках, ніж у морі. Крім того, в свій останній вояж «Кузнєцов» угробив два власних літака. Звісно, у проекті є авіаносець «Шторм», який почнуть будувати не раніше 2025 року. Беручи до уваги, що росіяни замахнулись на 100 тисяч тон водотоннажності, зварювання, за найкращими показниками, триватиме 7-8 років. Крім того, пара років піде на доопрацювання. Відтак, десь у 2035 році, за найбільш сприятливих умов, Росія зможе похвалитись авіаносцем, який не змінить у співвідношенні сил абсолютно нічого, - наголошує блогер.
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