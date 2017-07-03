Російські експерти визнали, що їм немає чим воювати

Як повідомляє replyua.net, російські експерти, проаналізувавши співвідношення сил Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, зробили невтішні для Москви висновки. Відповідне повідомлення було розміщене на шпальтах видання «Газета.Ru».
Зокрема, російський військовий оглядач Михайло Ходаренок у своїй статті «Захищати Асада Росії нічим» зауважує, що найближчим часом асадити можуть спровокувати Сполучені Штати на застосування сили. Зокрема, підставою для цього можуть слугувати як чергова хімічна атака, так і «неспіврозмірне застосування Асадом зброї проти опозиції». Для «покарання» сирійського диктатора Вашингтон може застосувати низку озброєнь, а саме: авіаносець «Джордж Буш», два крейсери, два есмінці з керованою ракетною зброєю, два-три багатоцільових атомних підводних човни, літаки тактичної авіації з аеродромів Саудівської Аравії, Катару чи Бахрейну та стратегічну авіацію з Великобританії та США.
Цьому Росія може протиставити кількатисячний контингент, декілька десятків літаків, лише кілька з яких сучасні та два зенітних ракетних девізіони С-300 та С-400 у неповній комплектації. Більше того, оглядач задається питанням: а чи варто взагалі «лізти на рожон» для захисту Асада?