У Росії не вистачає коштів на утримання сепаратистів

У експертному середовищі обговорюють розмір коштів, які Росія щороку витрачає на підтримку територій, які загарбала у сусідніх держав, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали видання «Крим.Реалії».
Експерти наголошують, що очільники сепаратистських та окупованих територій уважно слідкують за фінансовим станом Російської Федерації, адже від нього безпосередньо залежить те, скільки «об’їдків з барського столу» вони отримають. Зокрема, не так давно голова «уряду» невизнаної Південної Осетії Ерік Пухаєв розповів про те, що його «республіка» отримає трохи більше 3 мільярдів рублів, хоча просила більше 5 мільярдів. Відповідно, «рахунок» скорочено практично вдвічі.
Подібна ситуація складається і в Абхазії – ще тільки рік тому її «прем’єр-міністр» хвалився, що, буцімто, зростання рівня асигнувань з російського бюджету з 2,7 мільярдів рублів у 2015 році до 7,7 мільярдів рублів у 2016 році є ознакою високої довіри до Сухумі. Але вже у 2017 році Абхазія отримає менше 5 мільярдів рублів, що покриває лише 46,6% від потреби. Причина скорочення фінансування проста – фінансові санкції та витрати на окупований Крим виснажують російську економіку. Дається взнаки і зниження цін на нафту. Відтак, здається, що Росія вже не може дозволити собі утримувати сепаратистів.