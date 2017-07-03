валюта
СпецтемаНайден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили
За словами журналіста та блогера Дениса Казанського, нещодавно російські можновладці підкинули нову «гарячу» тему, яку в Україні чомусь дуже мало обговорюють, - як інформує replyua.net, відповідний допис розміщено на особистій сторінці оглядача в соціальній мережі.

Зокрема, такою важливою подією Казанський називає слова очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова. Останній кількома днями раніше під час спілкування з журналістами заявив, що Російська Федерація вторглась на Донбас. Мовляв, останнім часом чутно критику з приводу того, що російська армія дарма втрутилась у конфлікти на Донбасі чи в Сирії. Далі Лавров почав розповідати про відсутність вибору у росіян, адже в Україні буцімто відбувся державний переворот, заборонили російську мову, і тому подібні нісенітниці – загалом, хіба про розіп’ятого хлопчика в трусиках не згадав.

Звісно, те, що розповів Лавров – секрет Полішинеля. Тим не менш, під час офіційного спілкування ще й нарівні міністра закордонних справ таке зізнання звучить вперше. Раніше завжди повторювали, що на Донбасі воюють шахтарі і трактористи. Тепер вже прямо заявляють, що виступають стороною конфлікту. Три роки російська пропаганда розпиналась аби довести, що росіян «там немає». А Лавров взяв і здав всіх за одну мить, - наголошує Казанський.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
02 июл 2017
23276

Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

Единственный из лидеров «Большой семерки» премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который упорно добивается личной дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, потерпел сегодня сокрушительное поражение на

03 июл 2017
7447

Блогер: разрекламированный в РФ «Белый орел» украинские бойцы уничтожили музейными экспонатами

Украинские бойцы на шахте «Бутовка» сожгли новейший российский танк, глубокую модернизацию Т-72 под громким названием «Белый орел». Как пишет на своей странице в Facebook украинский блогер Павло

Последние новости

У Росії не вистачає коштів на утримання сепаратистів

Вже зовсім скоро українська армія буде найпотужнішою в Європі – Парубій

Кримські ціни шокують (відео)

У САП анонсували підготовку нового подання на Дейдея

Парубій перегляне рішення щодо винесення питання зняття недоторканності з Дейдея до зали ВР

Политолог: убитый на Донбассе итальянский журналист мог согласовать свой визит с властями, только не украинскими

Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

Эксперт: доказано «Народным Фронтом», когда рейтинг – ноль, то все начинают брать друг друга на поруки

Ейдман: за непогані гроші росіяни готові не тільки «КримНаш» кричати, але і власних дітей посилати гинути на чужих землях

Журналистка: больше никогда не верьте в простых русских интеллигентов с оппозиционными взглядами – Света Агеева одна из них

Депутаты считают, что у Луценко недостаточно доказательств для привлечения Дэйдея к уголовной ответственности

США дозволили РФ вирішувати долю Асада – ЗМІ

Блогер: часи «руського мира» минають

Skype вкотре не працює у мільйонів користувачів

У САП планують направити чергове подання на зняття недоторканності з Дедея

Секс-скандал став причиною скасування музичного фестивалю у Швеції

У Білорусі протестували проти спільних військових навчань з Росією

В Одесі підірвали автомобіль військового пенсіонера

Павло Правий: цей випадок показує, що американці недарма їздять до нас вчитись воювати

Блогер: разрекламированный в РФ «Белый орел» украинские бойцы уничтожили музейными экспонатами

 Новости за день