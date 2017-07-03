Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили

За словами журналіста та блогера Дениса Казанського, нещодавно російські можновладці підкинули нову «гарячу» тему, яку в Україні чомусь дуже мало обговорюють, - як інформує replyua.net, відповідний допис розміщено на особистій сторінці оглядача в соціальній мережі.
Зокрема, такою важливою подією Казанський називає слова очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова. Останній кількома днями раніше під час спілкування з журналістами заявив, що Російська Федерація вторглась на Донбас. Мовляв, останнім часом чутно критику з приводу того, що російська армія дарма втрутилась у конфлікти на Донбасі чи в Сирії. Далі Лавров почав розповідати про відсутність вибору у росіян, адже в Україні буцімто відбувся державний переворот, заборонили російську мову, і тому подібні нісенітниці – загалом, хіба про розіп’ятого хлопчика в трусиках не згадав.
Звісно, те, що розповів Лавров – секрет Полішинеля. Тим не менш, під час офіційного спілкування ще й нарівні міністра закордонних справ таке зізнання звучить вперше. Раніше завжди повторювали, що на Донбасі воюють шахтарі і трактористи. Тепер вже прямо заявляють, що виступають стороною конфлікту. Три роки російська пропаганда розпиналась аби довести, що росіян «там немає». А Лавров взяв і здав всіх за одну мить, - наголошує Казанський.