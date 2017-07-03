Ейдман: за непогані гроші росіяни готові не тільки «КримНаш» кричати, але і власних дітей посилати гинути на чужих землях



Російський політолог Ігор Ейдман вказує на характерні особливості ставлення росіян до війни в Україні, - як



Зокрема, Ейдман зазначає, що інтерв’ю з матір’ю полоненого російського військового Віктора Агеєва змусило його згадати про двох літературних героїнь: Софію Петрівну з однойменної повісті Лідії Чуковської та Мамку Кураж з п’єси Бертольда Брехта. Дійсно, паралелей чимало: перша вірила пропаганді, а потім лицем до лиця стикнулась із жорстокою реальністю, друга любила робити гроші на війні, за що та забрала в неї всіх синів. Різниця полягає тільки в тому, що син Агеєвої на війну пішов добровільно.



Ейдман говорить про цікаве спостереження: батьки російських військових б’ють на сполох тільки у випадках, коли їм або не доплатили компенсацію за загиблих на війні з Україною дітей, або коли ті потрапляють в полон. Сам факт того, що їх діти заробляють на війні, росіян ніяк не тривожить. Більше того, Агеєва зі своєю проблемою звернулась не до любимих нею Кисельова та Соловйова, а до опозиційної «Нової газети», а значить лише вдає з себе наївну дурепу і вірить пропаганді тільки поки їй це вигідно. Взагалі, весь російський «патріотизм» стоїть на корисливості та жадібності. За непогані гроші росіяни готові не тільки «КримНаш» кричати, але і власних дітей на посилати гинути на чужих землях, - наголошує Ейдман.

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев Російський політолог Ігор Ейдман вказує на характерні особливості ставлення росіян до війни в Україні, - як інформує replyua.net , відповідний допис експерт розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі.Зокрема, Ейдман зазначає, що інтерв’ю з матір’ю полоненого російського військового Віктора Агеєва змусило його згадати про двох літературних героїнь: Софію Петрівну з однойменної повісті Лідії Чуковської та Мамку Кураж з п’єси Бертольда Брехта. Дійсно, паралелей чимало: перша вірила пропаганді, а потім лицем до лиця стикнулась із жорстокою реальністю, друга любила робити гроші на війні, за що та забрала в неї всіх синів. Різниця полягає тільки в тому, що син Агеєвої на війну пішов добровільно.Ейдман говорить про цікаве спостереження: батьки російських військових б’ють на сполох тільки у випадках, коли їм або не доплатили компенсацію за загиблих на війні з Україною дітей, або коли ті потрапляють в полон. Сам факт того, що їх діти заробляють на війні, росіян ніяк не тривожить. Більше того, Агеєва зі своєю проблемою звернулась не до любимих нею Кисельова та Соловйова, а до опозиційної «Нової газети», а значить лише вдає з себе наївну дурепу і вірить пропаганді тільки поки їй це вигідно. Взагалі, весь російський «патріотизм» стоїть на корисливості та жадібності. За непогані гроші росіяни готові не тільки «КримНаш» кричати, але і власних дітей на посилати гинути на чужих землях, - наголошує Ейдман.