Россия снова отложила испытания «самой мощной» ракеты

Испытания ракеты «Сармат» снова были отложены в России. Как передает replyua.net со ссылкой на Коммерсант, издание сослалось на собственный источник, который отметил, что ракета «Сармат» должна стать заменой мощнейшей ракете в мире 15А18 комплекса Р-36М2 Воевода.
Источник подчеркнул, что испытания были отложены из-за необходимости провести дополнительные испытания на Красноярском машиностроительном заводе. Теперь сроки перенесены на 2019 или даже на 2020 год. Как сообщалось ранее, испытания ракеты "Сармат" должны были начаться еще в прошлом году, однако срок несколько раз переносился, сначала на март, затем на июнь 2017 года. В ближайшие месяцы предприятие Красноярска соберет три образца ракеты «Сармат», и все испытания, включая и зачетный пуск, должны пройти не позднее 2020 года.
Баллистическая ракета "Сармат" разрабатывается в России с начала 2010-х годов. Она должна заменить в составе РВСН снимаемые с вооружения по истечении назначенного срока службы МБР комплекса "Воевода", строившиеся заводом "Южмаш" в Днепре в конце 1980-х — начале 1990-х годов.