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В Інтернеті обговорюють відео з жорстоким катуванням російськими військовими у Сирії

В Інтернеті обговорюють відео з жорстоким катуванням російськими військовими у Сирії
У Мережі опубліковано відео знущань російських військових над невідомим в Сирії, інформує replyua.net. На кадрах видно, як кілька російськомовних солдатів катують під пісню про російський спецназ сильно побитого і, ймовірно, пораненого чоловіка кувалдою, ламаючи йому кінцівки. Крім того, поруч видно відрізана людська голова.

«Російський солдат - це сила!», - заявляє на відео один з росіян, після того, як ламає чоловікові кисть. При цьому військові називають свою жертву «іділовцем», однак ніякого військового спорядження на ньому немає, в зв'язку з чим сказати точно, чи відповідають їхні звинувачення дійсності, складно.

«Проаналізувавши це відео, ми прийшли до висновку, що перед нами бійці «ПВК Вагнера». Дія відео відбувається, як можна припустити, в пустелі на сході Сирії. «Вагнеровци», в даний час діють на родовищах газу і фосфатів в районі Пальміри, які за угодою з сирійським урядом збираються розробляти російські компанії », - сказано в повідомленні групи розслідувачів Conflict Intelligence Team. У CIT також звернули увагу на нашивку на рукаві одного з бійців цитуючи російською мовою «Я просто зроблю тобі дуже, дуже боляче». «Цитата взята з фільму« Загін самогубців», а« ПВК Вагнера »постійно несе в Сирії важкі втрати», - відзначили експерти.
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