Легенда мирового футбола хочет получить российское гражданство

Известный во всем мире футболист Диего Армандо Марадона начал размышлять над возможностью получения паспорта Российской Федерации. Как передает replyua.net, соответствующая информация была распространена изданием «Советский спорт», журналисты которого посетили окружение аргентинца во время Кубка Конфедераций. В соответствии с данными этого средства массовой информации, пока что окончательно о таком решении Марадона не сообщил, хотя он и не скрывает своего интереса к такому варианту.
Легендарный футболист, пребывая в России, посетил Москву и Санкт-Петербург. Помимо этого, экс-главный тренер аргентинской сборной посетил финальную игру Кубка Конфедераций, в которой команда Германии обыграла Чили (1:0).
Ранее бывший футболист говорил, что очень уважает главу российского государства Владимира Путина. «Мне приходилось общаться с Путиным, затем он мне перезвонил. Ему хочется, чтобы я что-то сделал для проведения в следующем году Чемпионата мира по футболу. Так как я являюсь фанатом Путина, то был бы этому только рад. Все может быть. У меня уже был разговор по данному вопросу еще два месяца назад, однако мне нужно переговорить с самим Путиным», - заявил Марадона журналистам.