Профессор: встреча с Трампом для Путина и всей России станет решающей

Олег Панфилов, профессор Государственного университета Илии в Грузии, считает, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет решающей для российского президента.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, Панфилов отметил, что встреча состоится или 7, или 8 июля, а Сергей Лавров, глава российского МИДа, уже заявил о том, что встреча многое определит – в частности, внесет ясность в будущее отношений между Вашингтоном и Москвой. «Путин мечтал о встрече давно, еще когда Трамп не был избран президентом, а российский президент уже надеялся, что Обама будет посрамлен: вот, Владимир Владимирович первым из мировых лидеров летит в США, падает в крепкие объятия новоизбранного президента США. Тот утирает слезу умиления, гладит по плечу Путина, знакомит с Меланией, внуками и водит по Белому дому, показывая достопримечательности», отмечает профессор.
Однако, по его словам, такой встречи у президентов не сложилось, поскольку один из них – просто политик с опытом мелкого чекиста, а второй – бизнесмен с мировым именем.