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В Росії придумали новий спосіб приховування своїх військ на Донбасі

В Росії придумали новий спосіб приховування своїх військ на Донбасі
Представники російського командування почали забирати документацію у військовослужбовців ЗС РФ, які знаходяться на Донбасі, аби приховати їх участь в бойових діях. Як інформує replyua.net, про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, зазначається, що за розпорядженням керівника першого армійського корпусу (Донецьк) в частинах і підрозділах корпусу відбувається вилучення особистих документів у військовослужбовців ЗС РФ і найманців - громадян РФ, що підтверджують їх громадянство.

Також стало відомо, що в той же час у штабі 2 АК (Луганськ) відбувається збір інформації про особисті дані військовослужбовців, котрі проходять службу в розвідувальних підрозділах корпусу. У тому числі, кількості особового складу і приналежності його до підрозділів ЗС РФ з метою недопущення витоку службової інформації.

Крім цього, в розвідці повідомили, що офіцери тактичної ланки 3 окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 1 АК і 7 окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2 АК для власного збагачення приховують від вищого командування реальну чисельність військовослужбовців.
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