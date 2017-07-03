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В России опять произошел конфуз с памятником князю Володимиру Великому, – историк

В России опять произошел конфуз с памятником князю Володимиру Великому, – историк
Российская Федерация продолжает удивлять и воспевать наших киевских князей, но не всегда Кремлю удается строить качественную пропаганду. Так, недавно в России произошел конфуз: в городе Владимире-Залесском, который стоит на реке Клязьме, возвели памятник киевскому князю Владимиру Великому как основателю города. И это при том, что раньше всегда основателем города считался Володимир Мономах, в советские времена даже шумно отмечалось 850-летие города. Об этом в своем блоге пишет известный украинский историк Александр Палий.

По его словам, эта история очень схожа с историей Московской церкви, 500-летие которой помпезно отмечалось в СССР в 1948 году, а теперь россияне переписывают, привычно для себя, историю, рассказывая о «тысячелетних скрепах», как будто не 70 лет прошло всех 500.

«Однозначно то, что город Владимир на земле финно-угорского племени меря основал действительно украинский князь. Доказательством является само имя города. До конца 17 века на всех картах город называется по-украински «Владимир». К примеру, на карте Сигизмунда Герберштейна, 1546 года», – резюмировал Палий.
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