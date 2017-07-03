В МИД РФ разразились громким заявлением в адрес США

Затягивание Вашингтоном ситуации вокруг изъятой российской дипломатической собственности приведет к тому, что Россия ответит зеркальными мерами. Как информирует replyua.net со ссылкой на Известия, такое заявление прозвучало от Сергея Рябкова, заместителя министра иностранных дел России.
Рябков подчеркнул, что Россия неоднократно обращалась к США с требованием вернуть дипломатическую собственность, однако Вашингтон на такие призывы никак не реагирует. «Мы взываем к здравому смыслу и осознанию американской стороной ясных правил международного общения. Пока эффекта нет, американцы упрямо стоят на своем, что заставляет нас задумываться об ответных мерах», подчеркнул представитель российского МИДа. Также Рябков отметил, что Вашингтон грубо нарушает положение Венской конвенции о дипломатических отношениях.
«Поэтому я совершенно не исключаю зеркальные меры. Более того, мы неоднократно предупреждали американскую сторону, что дальнейшее затягивание положительного решения этого вопроса приведет к соответствующим ответным мерам», добавил российский дипломат. Напомним, что дипсобственность была изъята еще при президентстве Обамы.