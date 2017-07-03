валюта
СпецтемаНайден самый простой способ добиться секса от женщины, - ученые

В МИД РФ разразились громким заявлением в адрес США

В МИД РФ разразились громким заявлением в адрес США
Затягивание Вашингтоном ситуации вокруг изъятой российской дипломатической собственности приведет к тому, что Россия ответит зеркальными мерами. Как информирует replyua.net со ссылкой на Известия, такое заявление прозвучало от Сергея Рябкова, заместителя министра иностранных дел России.

Рябков подчеркнул, что Россия неоднократно обращалась к США с требованием вернуть дипломатическую собственность, однако Вашингтон на такие призывы никак не реагирует. «Мы взываем к здравому смыслу и осознанию американской стороной ясных правил международного общения. Пока эффекта нет, американцы упрямо стоят на своем, что заставляет нас задумываться об ответных мерах», подчеркнул представитель российского МИДа. Также Рябков отметил, что Вашингтон грубо нарушает положение Венской конвенции о дипломатических отношениях.

«Поэтому я совершенно не исключаю зеркальные меры. Более того, мы неоднократно предупреждали американскую сторону, что дальнейшее затягивание положительного решения этого вопроса приведет к соответствующим ответным мерам», добавил российский дипломат. Напомним, что дипсобственность была изъята еще при президентстве Обамы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
02 июл 2017
18645

Единственный из лидеров «Большой семерки», который оправдывает Путина, потерпел поражение на стратегически важных выборах

Единственный из лидеров «Большой семерки» премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который упорно добивается личной дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, потерпел сегодня сокрушительное поражение на

02 июл 2017
5982

Батько загиблого італійського журналіста прокоментував затримання українського військового Марківа

Батько загиблого під Слов’янськом фотокореспондента Андрея Рокеллі – Ріно Рокеллі – вважає, що затриманий український військовослужбовець Віталій Марків «дуже багато знає», інформує replyua.net з

Последние новости

«Страна.юа» буде просити захисту у послів ЄС та G7

Сім’я росіян на кордоні з Україною попросила статус біженців

Україна буде просити летальне озброєння у НАТО

Последний поступок Трампа – это уровень прыщавого подростка, – блогер

Лише 4 із 103 ресторанів Києва безпечні

Даровав Саргацковой украинский паспорт мы сами дали ей зеленый свет на критику в Украине, – блогер

В Інтернеті обговорюють відео з жорстоким катуванням російськими військовими у Сирії

До Верховної Ради почали стягувати бронетехніку

Блогер: я «топлю» за Порошенко или Гройсмана не потому что они мне нравятся, а потому что они на сегодня лучшие из худших

Це не через гроші: Мати полоненого росіянина Агеєва пояснила, чому її син відправився воювати на Донбас

«Я лише оприлюднив думку екологів»: Тука відповів на звинувачення Жебрівського

У Німеччині внаслідок зіткнення з фурою згорів автобус, 17 осіб зникли безвісті

Легенда мирового футбола хочет получить российское гражданство

Профессор: встреча с Трампом для Путина и всей России станет решающей

Американский эсминец приблизился к спорному острову в Южно-Китайском море

3 июля цены на нефть продолжили рост

Біля Авдіївки ЗСУ знищили російський танк

Синоптики: 3 июля в большинстве регионов Украины похолодает

В Росії придумали новий спосіб приховування своїх військ на Донбасі

Арабські країни продовжили термін ультиматуму Катару – ЗМІ

 Новости за день