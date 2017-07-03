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Улучшения отношений нет: в Кремле недовольны президентством Трампа

Улучшения отношений нет: в Кремле недовольны президентством Трампа
Несмотря на надежды российской власти, что после официального вступления в должность президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном возобновляется отношения, но этого так и не произошло. Как информирует replyua.net, такую точку зрения в интервью изданию «Известия» озвучил Сергей Рябков, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.

«Я бы не сказал, что российско-американские отношения гораздо хуже, чем это было после прекращения полномочий Барака Обамы. Однако на самом деле выравнивание отношений происходит очень непросто. Если говорить откровенно, нам не удалось выйти на необходимую динамику улучшений», - рассказал Рябков. Он подчеркнул, что существует целый перечень факторов, которые препятствуют улучшению российско-американских отношений. И самым главным моментом в данном случае стало то, что «в Соединенных Штатах Америки наблюдается очень жесткая борьба между различными политическими течениями».

«Весьма серьезные и влиятельные личности все еще не смирились с приходом Трампа к власти, и поэтому они используют вопрос американо-российских отношений для борьбы внутри США», - уверен Рябков.
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