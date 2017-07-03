В России выразили недовольство президентством Трампа

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, заявил о том, что до выборов в США в РФ еще надеялись, что в случае избрания Дональда Трампа отношения между двумя странами начнут улучшаться, однако этого так и не произошло.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Известия, Рябков подчеркнул, что отношения между США и Россией сейчас не находятся еще в большем кризисе, чем при Бараке Обаме, однако они выправляются с огромным трудом, и Россия пока еще не добилась положительной динамики. Представитель МИД при этом подчеркнул, что торможение в урегулировании отношений складывается из нескольких факторов, в том числе, наладить контакты мешает противостояние политический течений в США. «Есть очень серьезные и влиятельные круги, которые до сих пор не могут смириться с победой Трампа на выборах и используют вопрос об отношениях с Москвой для внутриполитической борьбы», заявил замминистра.
По его словам, также мешает и другой фактор – по ряду международных вопросов при Трампе возникло еще больше противоречий между странами. Рябков отметил, что в первую очередь, речь идет о Сирии.