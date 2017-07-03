Хазанов: демократия в Украине проходит определенную стадию – Гитлера тоже выбирали демократично

Станислав Белковский, известный российский политолог, напомнил всем украинцам о скандальном интервью российского сатирика Геннадия Хазанова, которое он дал Дмитрию Гордону.
Как сообщает replyua.net, Белковский разместил видео с этим интервью на своей странице в Фейсбуке. Во время беседы с Гордоном Хазанов заявил, что демократия, о которой теперь постоянно рассуждают в Украине, начала переходить в стадию молочно-восковой спелости, однако в свое время демократично и законно к власти в Германии приходил Адольф Гитлер. «Рабство, сидящее внутри людей, населяющих все постсоветское пространство, имеет многовековые корни. Это генетика. Простой человек не хочет никаких потрясений. Фраза "лишь бы не было войны" вызывает раздражение, мол, что вы с войной пристали», заявил Хазанов.
По его словам, теперь это стало реальностью, и люди уже не знают, что их ожидает завтра, а революция уже начала пожирать своих детей.